Ticaret İlişkileri Gelişiyor, Projeler Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta, özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarına ağırlık verdiğini duyurdu. Bu projeler arasında konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri ile su temini ve arıtma merkezleri de bulunuyor. Bakan Bolat, 8 Mayıs’ta başkentte düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminin önemli bir hedef olduğunu vurguladı. Toplantıda Türk müteahhitlerinin Irak’ta yürüttüğü projeler gündeme geldi ve Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınması için katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Bolat, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Müteahhitlik alanının bu görüşmede öne çıktığını belirten Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne kadar 1130 projeye imza atarak toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işini üstlendiğini söyledi. Ayrıca, “İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere yeni ve kapsamlı projelerle güçlü performansı daha da yukarılara taşımayı bekliyoruz.” dedi.

TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Bakan Bolat, Türkiye’nin birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmalarının aktif olduğunu ve geniş serbest ticaret ağına sahip 10. ülke olduğunu hatırlattı. Irak’la karşılıklı ticaretin önündeki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması konusunda yapıcı bir diyalog yürüttüklerini aktaran Bolat, Irak’ın 1 Nisan itibarıyla Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Ancak “Sınırda mühürlenen araçların, Musul’da tekrar kontrol edilmesi gibi uygulamalar ticaret akışını yavaşlatıyor.” diyerek bu durumu muhataplarına aktardığını belirtti. Bu adımların iki ülke arasındaki ticareti daha verimli, şeffaf ve hızlı hale getireceğini söyledi.

Bolat, Bakanlık koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda 25-29 Mayıs’ta Irak’ın Erbil kentine nitelikli bir ticaret heyetinin gitmesinin planlandığını bildirerek, burada iki ülke iş insanları arasında verimli iş görüşmeleri yapılacağını kaydetti. Türkiye’nin Irak’a ihracatını artırmayı ve Irak’tan Türkiye’ye ithalatın daha dengeli olmasını hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, bu yıl Irak’ta düzenlenecek 9 uluslararası fuarın destek programına dahil edildiğini ve 21 Mayıs’ta Bağdat’ta gerçekleştirilecek AQAR FAIR 2025’te milli katılım gösterileceğini sözlerine ekledi.