“Ticaret Savaşında Sonuna Kadar Kararlı Olacağız.”

TİCARET SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

ABD’nin başlattığı ticaret savaşları giderek artan bir şiddete bürünüyor. Bu çerçevede, ABD, yüzde 104’lük gümrük vergisi tarifesini uygularken, Çin ise kendi tarifelerini yüzde 84’e çıkarıyor. Her iki taraf da sert mesajlar vermeye devam ediyor. Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünler üzerine gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkarmasının ardından tırmanan gerginlikte geri adım atmayacağını belirtmekte kararlı.

ÇİN’DEN SERT YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Trump’ın en son tarifesi ve Çin’in bu duruma nasıl yanıt vereceği konusunda açıklamalarda bulundu. “Eğer ABD, Çin’in, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek.” diyen Lin, bu süreçte Çin’in baskıya boyun eğmeyeceğinin altını çizdi. ABD’nin uygulamalarının hegemonik olduğunu vurgulayan Sözcü, “Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil.” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN HEGEMONİK POLİTİKALARI

Lin, ABD’nin kendi bencil çıkarlarını uluslararası toplumun çıkarlarının önüne koyduğunu ve bu durumu dünya ülkelerinin meşru haklarını ihlal ederek gerçekleştirdiğini savundu. “Çin halkının meşru haklarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz.” şeklinde konuşan Lin, gerçek bir müzakere istiyorlarsa ABD’nin eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

GİDERİM ADIMLAR VE YENİ TARİFE ORANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da “karşılıklı tarifeler” kapsamında Çin’e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini duyurdu. Çin, bu tarife artışına hemen yanıt vererek aynı oranda bir ek tarife uygulayacağını belirtti. Trump, eğer Çin bu ek tarife artışını geri çekmezse, yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıkladı. Yeni tarife artışıyla birlikte ABD’nin Çin’den ithal ürünlere yönelik uygulanacak minimum gümrük tarifesi yüzde 104’e ulaştı. Çin ise Trump’ın ek tarife tehdidine cevaben, ABD’den gelen ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84’e yükselttiğini bildirdi. Trump da bu durum üzerine gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardığını belirtti.