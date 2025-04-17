Ticaret Savaşları Belirsizliği Artıyor. Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK ARTIYOR

Ticaret savaşları nedeniyle dünya genelinde ekonomik belirsizlikler yükseliyor. Küresel ölçekte riskli varlıkların tümünde değer kayıpları gözlemleniyor. Artan taleplerle birlikte altın fiyatları zirveye doğru ilerlemeye devam ediyor. Şu anda altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar seviyesindedir. Sarı metalde 2025 yılının ilk dört aylık dönümünde artış oranı yüzde 25’i geçmiş durumdadır.

Altın yatırımcıları yalnızca bir haftada yüzde 10 oranında kazanç elde etti. Türkiye iç piyasasında gram altın 4 bin liranın üstüne çıkmış vaziyette. Piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde gram altın 4 bin 66 TL seviyelerinde görülüyor. Gram altının haftalık yükseliş oranı ise yüzde 10’un üzerine ulaştı. Yılbaşından bu yana altının sağladığı toplam getirisi ise yüzde 35’i aşmış durumda.