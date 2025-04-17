Ticaret Savaşları Belirsizlik Yarattı. Altın Fiyatı Rekor Düzeye Ulaştı

KÜRESEL EKONOMİDE BEKLENTİLER

Ticaret savaşları ile birlikte dünya genelindeki ekonomik belirsizlik artıyor. Küresel çapta riskli varlıklarda ciddi düşüşler gözlemleniyor. Ancak bu durum, altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Artan talep, altının ons fiyatını 3 bin 343 dolara kadar yükseltti. Özellikle 2025 yılının ilk dört ayında sarı metalin artış oranı yüzde 25’in üzerine çıktı.

Son bir hafta içinde, altın yatırımcıları ciddi kazançlar elde etti. Altın, yalnızca bir haftada yatırımcısına yüzde 10 kazandırdı. Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatları da 4 bin liranın üstüne çıkmış durumda. Piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde gram altın 4 bin 66 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gram altın tarafında haftalık yükseliş ise yüzde 10’un üzerine çıktı. Yılbaşından bu yana altın yatırımcıları için sağlanan toplam getiri ise yüzde 35’i geçti. Bu durum, yatırımcılar için altın alımının cazibesini artırıyor.