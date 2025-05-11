Ticaret Yavaşlıyor: Musul’da TIR Krizi

ENERJİ VE SANAYİ İNŞAATLARINA YOĞUNLAŞMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarına yoğunlaştığını bildirdi. Nitelikli projeler arasında konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlar yer alıyor. Bakan Bolat, 8 Mayıs’ta başkentte düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını aktardı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi birçok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmede müteahhitlik alanının öne çıktığına dikkat çeken Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne kadar 1130 proje ve toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işi üstlendiğini vurguladı. İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni projelerle Türk müteahhitlerin performansını daha ileriye taşımayı beklediklerini belirtti.

TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI

Türkiye’nin birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve dünyanın en geniş serbest ticaret ağına sahip 10. ülke olduğunu hatırlatan Bolat, bu alanda istekli ülkelere işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Bolat, gümrük engellerinin kaldırılması konusunda Al-Greyri ile yaptıkları yapıcı diyalogdan bahsetti. Irak’ın 1 Nisan’da Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bolat, sınırda uygulanan sorunların ticaret akışını yavaşlattığını ve bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İŞ HAYATININ İKİLİGİ GÜÇLENDİRİLMESİ

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güçlü bir irade ortaya konduğunu aktaran Bolat, Irak ile ticareti artırmaya yönelik protokollerin “Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin 2. Dönem Toplantısı”nda değerlendirileceğini açıkladı. Türk özel sektörünün Irak’taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklediklerini belirten Bolat, bakanlığın hem mal hem de hizmet ihracatçılarına çeşitli destek mekanizmaları sunduğunu vurguladı.

TİCARET HEYETİ IRAK’A GİDECEK

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda, 25-29 Mayıs’ta Irak’ın Erbil kentine nitelikli bir ticaret heyetinin gitmesinin planlandığını bildirdi. Burada iki ülke iş insanları arasında iş görüşmeleri yapılması hedefleniyor. Bununla birlikte bu yıl Irak’ta düzenlenecek 9 uluslararası fuarın destek programı kapsamına alındığını kaydeden Bolat, ayrıca 21 Mayıs’ta Bağdat’taki AQAR FAIR 2025’e milli katılım gerçekleştireceklerini belirtti.