Ticaret Yavaşlıyor: Musul’da TIR Krizi Var

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN IRAK’TAKİ PROJELERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarına yönelik önemli projelerde yoğunlaştığını belirtti. 8 Mayıs’ta düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelen Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin öncelikli hedefler arasında bulunduğunu açıkladı. Toplantıda Türk müteahhitlerin Irak’taki projeleri değerlendirildi ve Türk özel sektörünün ülkenin yeniden gelişimi ve imarı için katkı sunmaya istekli olduğu ifade edildi.

Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi birçok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne kadar 1130 proje ve toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işi üstlendiğini belirten Bolat, güçlü performansın ilerleyen dönemlerde projelerle artırılmasını beklediklerini dile getirdi. “Firmalarımız, özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarının oluşturduğu konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere yoğunlaşıyor.” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğunu vurguladı ve istekli ülkelerle işbirliğine açık olduklarının altını çizdi. Bolat, Al-Greyri ile karşılıklı ticaretin önündeki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması konusunda yapıcı bir diyalog yürüttüklerini belirtti. Irak’ın 1 Nisan itibarıyla Tır Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymasını memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Bolat, “Ancak sınırda mühürlenen araçların, Musul’da tekrar kontrol edilmesi gibi uygulamalar ticaret akışını yavaşlattığını, bu konunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini muhataplarımıza açıkça ifade ettik.” dedi.

Bolat, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik güçlü bir irade sergilediklerinin altını çizdi. Irak ile ticareti geliştirmek adına protokollerin, Bağdat’ta yapılması planlanan “Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin 2. Dönem Toplantısı”nda değerlendirileceğini açıkladı. Türk özel sektörünün Irak’taki yatırım fırsatlarından yaralanmasını desteklediklerini vurgulayan Bolat, “Bakanlığımız hem mal hem de hizmet ihracatçılarımıza yönelik çeşitli destek mekanizmalarını sunuyor.” ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği’nin organizasyonunda, 25-29 Mayıs’ta nitelikli bir ticaret heyetinin Irak’ın Erbil kentine gideceğini bildirdi. İki ülke iş insanları arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin, Türkiye’nin Irak’a ihracatını artırmaya ve Irak’tan Türkiye’ye ithalatı daha çeşitli hale getirmeye yöneldiğini vurguladı. Ayrıca, bu yıl Irak’ta yapılacak 9 uluslararası fuarı destek programına dahil ettiklerini ifade eden Bolat, 21 Mayıs’ta Bağdat’ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025’e milli katılım göstereceklerini kaydetti.