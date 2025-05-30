Ticarette Faizsiz Ekonomi Özgürlüğümüzdür

ERDOĞAN’IN İSLAM EKONOMİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde konuşma yaptı. Erdoğan, “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı” dedi. Çarpık ekonomik sistemlerin eşitsizlikleri derinleştirdiğine vurgu yapan Erdoğan, “Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim” açıklamasında bulundu.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETME TALEBİ

Faizin ticarette ve sosyal hayatta yarattığı sorunlara dikkat çeken Erdoğan, muhalefetin faizsiz sistemi savunmasına rağmen zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. “Faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim” şeklindeki sözleri ise dikkat çekti. Ayrıca, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız” diyerek alternatifleri üretmeyi planladıklarını aktardı.

TÜRKİYE’NİN SÜRECİ VE HAZIRLIKLARI

Türkiye’nin ticaret savaşları içerisinde doğru bir konum almak amacıyla ilerlediğini belirten Erdoğan, deprem bölgesinde yaraların sarılmakta olduğunu ifade etti. Suriye’nin yavaş yavaş istikrara kavuştuğunu ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelere İstanbul’un tekrar ev sahipliği yapacağını belirtti. “İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadesiyle Türkiye’nin güvenliğine odaklandıklarının altını çizdi.

ENFLASYON VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, enflasyon konusundaki gelişmelere de değindi. “Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik” diyerek Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. “Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz” şeklindeki hedefi ise önemli bir taahhüt olarak sundu. Ekonomik durumu kötüye gidenlerin muvaffak olamayacağına inandığını da belirten Erdoğan, emeklilerin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerinin yarından itibaren ödenecek müjdesini de verdi.