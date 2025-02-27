Ticarette Standartlara Uymayanlara Ağır Cezalar

SANAYİ VE TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER

Sanayi ve ticarete yönelik yeni düzenlemeler içeren torba yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemelere göre, ticaret alanında hizmet, bakım ve muayene gibi faaliyetlerde belirlenen standartlara uymayan kişilere büyük cezalar kesilecek. Ayrıntılar ise şu şekilde…

CEZA MİKTARLARI VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili bazı düzenlemeleri kapsamına alan Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun üzerinde yapılan değişiklikle, bu kanun doğrultusunda Resmi Gazete’de ilan edilen hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetleri ile ilgili düzenleyici işlemlere veya zorunlu standardın dışındaki hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, 14 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

TÜBİTAK’A YETKİLER VERİLDİ

TÜBİTAK, öğrenim süreci boyunca ve sonrasında üstün başarı gösteren gençlerin takibi ile onların yetişmesi ve gelişimlerine destek sağlamak amacıyla, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verme yetkisi elde edecek.