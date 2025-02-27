Ticari Araçlarda Güvenlik Sistemi Zorunluluğu Ertelendi

GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN SÜRE UZATIMI

Yönetmelikteki yeni düzenlemeyle, ticari araçlara entegre edilmesi gereken güvenlik sistemlerinin devreye girmesi için tanınan süre 4 ay uzatıldı. Daha önce 1 Mart 2025 olarak belirlenmiş tarih, sektörden gelen talepler ve hazırlıklara yönelik süreçler göz önüne alınarak 1 Temmuz 2025’e ertelendi. Bu tarihten sonraki süreçte kamera, araç takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulunmayan araçlar, trafik muayenesinden geçemeyecek ve yolcu taşımayacak.

TİCARİ ARAÇLARIN KAPSAMI

Yeni düzenleme, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu çerçevesinde işleyen ticari araçları kapsıyor. M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, yani minibüs ve otobüsler, belediye araçları veya yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar, belirlenen yeni güvenlik standartlarına uymak zorunda kalacak. Uygulanan bu sistemler, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini yükseltmek amaçlıyor.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin ana amacının yolcu güvenliğini artırmak ve suç oranlarını düşürmek olduğunu belirtmiştir. Kamera ve araç takip sistemleri sayesinde toplu taşıma araçlarındaki şeffaflığı artıracak ve acil durum butonları ile olası tehlikelere hızlı müdahale şansı sağlanacak. İçişleri Bakanlığı, bu adımla toplu taşıma alanında yeni bir güvenlik döneminin başlangıcını vurguluyor. Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren gerekli donanımları taşımayan araçlar, muayeneden geçemeyecek ve trafikte aktif olamayacak. Araç sahiplerine, belirlenen tarihe kadar belgelerini eksiksiz tamamlamaları için yaklaşık 4 aylık bir ek süre tanınmış durumda.