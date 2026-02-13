Ticari Taksiciler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Ticari taksi esnafını etkileyen yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu kapsamda yeni işe başlayacaklar için 30 günlük süreç başlatıldı. Artık taksimetreler, otomatik olarak fiş ve fatura verecek ve bu sistem internet aracılığıyla doğrudan Maliye’ye entegre olacak. Taksimetrelerin “Taksi Mali Cihaz” ile birlikte çalışması zorunlu hale getirildi. Önümüzdeki süreçte ticari taksilerdeki kayıtdışılığın sona ermesi ve tüm yolcuların kartlı ödemeye geçiş yapması hedefleniyor.

MEVCUT TAKSİLERE SINIRLI SÜRE

Yeni düzenleme ile birlikte, mevcut taksi plakası sahiplerinin 1 Eylül 2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihazı edinmeleri ve kullanmaya başlamaları gerekecek. Taksimetre açıldığında, bu cihazlar da eş zamanlı olarak çalışacak. Yolculuk sona erdiğinde, ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş çıktısı veya e-belge düzenlenecek.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAYACAK

Taksimetre, Taksi Mali Cihazı olmadan tek başına çalışamayacak. Bunun yanı sıra, Taksi Mali Cihazı da bağımsız olarak fiş düzenleyemeyecek ve manuel veri girişi yapılamayacak.

HARİCİ POS CİHAZLARI TARİH OLDU

Bankalar tarafından sağlanan harici POS cihazı uygulaması artık sona erdi. Gelecek dönemde taksilerde bağımsız bir POS cihazı bulundurulmayacak, tüm finansal işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı üzerinden yürütülecek.

KONUM BİLDİRİMİ YAPILACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerini alacak ve bu verileri saklayacak. Ancak, Taksimetre ile birlikte kullanıldığında, GPS üzerinden verilerin alınabilmesi Taksi Mali Cihazında bu özelliğin olmasına gerek bırakmayacak. Böylece, kartla ödeme yapan yolcuların güzergahları kontrol edilebilecek.

İKİ KİŞİLİK AŞAĞI YÜKSELEN GİDERLER

Taksilerin en büyük gideri akaryakıt olsa da, başka günlük masrafları da bulunuyor. Aylık giderler arasında aracın stopajı, bakım masrafları, lastik alımları ve plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde yapılacak yeme-içme giderleri yer alıyor. Bununla beraber, taksi şoförlerinin SGK primini kendileri ödemesi, kazançlarından doğan KDV ve gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı belirsizliğini koruyor.

YASA DIŞI UYGULAMALARA YENİ BİR BOYUT

Kayıt dışı çalışmaya devam etmeyi planlayan taksicilerin, akıllı telefon uygulamaları üzerinden pazarlık yaparak yolcu ücretini belirleyebilecekleri ifade ediliyor. Bu durumda, taksimetre açılmadığı için müşterilere daha düşük bir ücretle hizmet verebilecekler. Ancak, bu durumun yasa dışı olduğu ve yakalanmaları halinde ağır cezaların beklediği ifade ediliyor. “Korsan taksicilik” kapsamında değerlendirilen bu uygulamalarda, araç sahibi 100 bin lira ceza ile karşılaşabilirken, sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geçici olarak askıya alınabilir. Ayrıca yolcusunun kayıt dışı ekonomi ile destek verilmesi nedeniyle de idari para cezaları gündeme gelebilir.