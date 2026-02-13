Ticari Taksilere Yeni Vergi Düzenlemesi Getirildi

Ticari taksi esnafını kapsamlı bir biçimde etkileyen önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeyle, yeni işe başlayacaklar için 30 günlük bir süreç başladı. Artık taksimetreler otomatik olarak fiş veya fatura verecek ve bu işlemler internet üzerinden doğrudan Maliye’ye bağlanacak. Taksimetrelerin “Taksi Mali Cihazı” ile entegrasyonu zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikle, ticari taksilerdeki kayıt dışılığın sona ermesi ve yolcuların kartlı ödemelerle işlemlerini gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

MEVCUT TAKSİLER İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL 2026

Yeni düzenleme ile birlikte, mevcut ticari plaka sahiplerinin 1 Eylül 2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihazı edinmeleri ve kullanmaları gerekecek. Taksimetre açıldığında, cihazlar da aynı anda çalışarak işlemleri gerçekleştirecek. Yolculuk sona erdiğinde, ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş veya e-belge düzenlenecek.

TAKSİMETRE, TEK BAŞINA İŞLEM YAPAMAYACAK

Taksimetre, yalnızca Taksi Mali Cihazı ile entegre bir şekilde çalışabilecek. Taksi Mali Cihazı da bağımsız olarak fiş ya da e-belge üretemeyecek ve manuel veri girişi yapılması mümkün olmayacak.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI KALKIYOR

Bankalar tarafından taksicilere sağlanan harici POS cihazı uygulaması sona eriyor. Bundan böyle taksilerde bağımsız POS cihazları yer almayacak ve tüm finansal işlemler taksimetre ile Taksi Mali Cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.

KONUM BİLDİRİMİ SİSTEMİ DEVREDE

Taksi Mali Cihazı, GPS aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerini içeren konum verisini alabilecek ve zaman bilgisi ile saklayacak. Eğer taksimetredeki GPS sisteminin bu verileri alabilmesi sağlanırsa, Taksi Mali Cihazı’nda bu özelliğe ihtiyaç duyulmayacak. Böylelikle kartlı ödeme yapan yolcuların hangi güzergahlardan geçtiği de takip edilebilecek.

YENİ DÜZENLEME ZORLUKLAR GETİRECEK

Taksi işletmecilerinin ana gideri akaryakıt olup, diğer günlük masrafları az. Ancak aylık olarak aracın stopajı, bakım onarım masrafları ve yasal sınırlar dahilinde yemek faturaları gibi giderler sunulabilecek ve bunlar vergiden düşebilecek. SGK primini kendi ödemek zorunda kalan şoförlerin, kazançlarından kaynaklanan KDV ve gelir vergisi gibi ödemelerin nasıl hesaplanacağı henüz netlik kazanmıyor. Özellikle, yasa dışı olarak kiralanan taksilerde vergi yükümlülüğünün kime ait olacağı belirsizliğini koruyor.

PAZARLIK USULÜ İLE SEYAHAT İHTİMALI

Kayıt dışı çalışmayı sürdüren taksiciler, pazarlık yaparak ulaşım ücretlerini, akıllı telefon uygulamaları üzerinden belirleyebiliyor. Bu durumda, taksimetre açılmadığı için müşterilerine yasalarının dışındaki ücretlerle yolculuk yaptırabilirler. Ancak bu yaklaşım yasa dışı olduğu için, yakalanmaları durumunda ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler. “Korsan taksicilik” olarak nitelendirilen bu eylemler, 60 gün trafik cezasıyla birlikte 100 bin lira gibi ağır para cezaları ile sonuçlanabilir ve sürücülerin ehliyetleri de geçici olarak iptal edilebilir.