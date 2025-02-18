TikTok Fenomeni Lavinia Özmen Kaza Kurbanı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, emniyet şeridindeki bir tankere çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Olay, 15 Şubat’ta saat 09.00 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Kırkağaç ilçesinde gerçekleşti. Mehmet Ensar Özden yönetimindeki otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınında emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tankere çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GELİŞİ

Kaza ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin incelemesi sonucunda otomobilin sürücüsü Mehmet Ensar Özden ve yanındaki Gizem Özmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADA TANINAN FENOMEN

Olayın ardından tanker şoförü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Gizem Özmen’in, sosyal medya platformlarından TikTok’ta Lavinia Özmen adıyla tanınan bir fenomen olduğu öğrenildi.