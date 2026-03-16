Timur Cihantimur İçin 22,5 Yıl Hapis İstemi

İSTANBUL’DAKİ KAZA DAVASI YARGIYA TAŞINIYOR

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur, yol kenarında arıza nedeniyle duran 3 ATV tipi araca çarptı. Bu kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Kazanın ardından Timur’un annesi Eylem Tok, oğlu Cihantimur’u yurt dışına çıkarmak üzere baba Bülent Cihantimur ile birlikte hareket etti.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Bülent Cihantimur ve ABD’de tutuklu olan Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmeleri durumunda yargı önüne çıkacakları tarih de belirlendi. Olayla ilgili açılan davada kabul edilen iddianame sonrasında Tok dahil beş sanığın duruşmasının 13 Temmuz’da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacağı ifade edildi.

İADE SÜRECİ ERTELEMEDE

Eylem Tok hakkında ABD’den Türkiye’ye iade kararı çıkmasının ardından avukatının mahkemeye başvurarak iade sürecinin durdurulmasını talep ettiği ve mahkemenin bu talebi kabul ederek Tok’un iadesini geçici olarak ertelediği öğrenildi.

CEZA TALEBİ AÇIKLANDI

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında “suçluyu kayırma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” maddelerinden 10 yıl hapis cezası talep ediliyor.

OĞLUYLA YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Eylem Tok, kazanın olduğu gün olay yerinden oğlu Timur ile birlikte kaçmış, önce Mısır’a ardından ABD’ye yönelmişti. Boston’da yakalanan ikili, tutuklanmış ve 2025 yılı Şubat ayında Türkiye’ye iadeleri kararlaştırılmıştı.