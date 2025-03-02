Gündem

Timur Cihantimur Kazasının Benzeri Yaşandı

timur-cihantimur-kazasinin-benzeri-yasandi

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI: BİR GENCİN HAYATINI KAYBETMESİ

İstanbul’un Kemerburgaz yolunda, Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçırıldığı kazaya benzer bir olay yaşanmıştı. 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında, Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, UTV aracının arızalanması sonucunda emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. Koçak, aracı tamir etmeye çalıştığı sırada, havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y. aracını ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana sürüklendi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Koçak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen törenin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olay sonrasında, kazaya karışan sürücü, polisin çalışmalarına rağmen olay yerinden kaçmayı başardı.

KAZA SONRASI ŞOFÖRÜN YAKALANMASI

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, çarptığı kişiyi göremediğini, yoğun kar yağışından dolayı bunu bir domuz zannettiğini ve durmadığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Dünya Liderleri Londra’da Ukrayna İçin Toplandı

İngiltere'de düzenlenen Ukrayna zirvesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla başladı. Liderler zirveye katılmak için bir araya geldi; Ukrayna kriziyle ilgili önemli gelişmeler bekleniyor.
Gündem

Başkan Yavaş: Seçim Yaklaşınca Yeniden Buluşuruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 23 Mart Pazar günü cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.