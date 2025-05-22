Timur Cihantimur Serbest Kalacak Mı?

İSTANBUL’DA MÜŞTEKİLER ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında devam eden soruşturmada, Aci’nin dosyada müşteki olarak yer alan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer tüm mağdurlar, maddi ve manevi zararlarının tazmin edildiğini belirtip şikayetlerinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci’nin babası, gelininin 100 milyon lira aldığını öne sürerek, “Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Oğuz Murat Aci’nin şikayetini geri çeken eşi Şükriye Aci, aldığını kabul etmekle birlikte, miktarın 100 milyon olmadığını dile getirdi.

HUKUKÇU İFADELERİ AÇIKLADI

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, herkesin aklındaki soruya yanıt vererek, şikayetlerin geri çekilmesinin dava üzerindeki etkisini şöyle açıkladı: “Suçtan vazgeçse dahi kamu davası yürür. Hiçbir şekilde kamu davası bundan etkilenmez. Soruşturma ve yargılama devam eder, çünkü bu suç, hakaret suçunda olduğu gibi takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Reysen kovuşturulabilir bir suçtur ve kamu davası söz konusu olur.” Dr. Epözdemir, suçtan zarar görenlerin tamamı şikayetten vazgeçse bile kimsenin davaya katılma hakkı olmayacağını ekledi.

KAMU DAVASI VE TAZMİNAT MİKTARLARI

Ölen kişinin anne-babasının da şikayetçi olabileceğini belirten Dr. Epözdemir, “Sadece ölenin eşi değil, anne-babası, kardeşleri, çocukları ve hatta evlilik dışındaki çocuğunun annesi bile şikayetçi olabilir” dedi. Verilecek tazminat miktarının, Yargıtay kararlarına göre belirleneceğini ifade eden Dr. Epözdemir, kişinin aile üyelerine ve destek sağladığı kişilere ne kadar tazminat verileceğinin, yaşamının nasıl sürdüğüyle, emekli olana kadar bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve sağladığı destek miktarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

DEMET AKALIN’IN TEPKİSİ

Şükriye Aci, maddi bir anlaşma ile şikayetini geri çekti. 100 milyon lira alındığı iddialarına karşılık ise Şükriye Aci, “Olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz, oğlumla benim hakkım olan parayı aldım” açıklamasında bulundu. Demet Akalın, bu açıklama üzerine sosyal medyada tepkisini göstererek, “Kız geçen sene mahvolduk ya, biz bu haberi TV8’de işlerken öldük öldük dirildik! Paranın miktarı değil, para alman can sıktı! Kocan çok kötü öldü, anladın mı? Çok kötü vuran, kötü kaçıran! Onların parası o masumun gırtlağından geçecek!” şeklinde yorumda bulundu.