Timur Cihantimur Serbest Kalacak mı?

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

İstanbul Eyüpsultan’da, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmasıyla alakalı yapılan soruşturma sürecinde, Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm mağdurlar maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirterek şikayetlerinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci’nin babası, gelininin 100 milyon lira aldığını iddia ederek, “Benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun” açıklamasında bulundu. Şükriye Aci ise para aldığını kabul etti ama miktarın 100 milyon olmadığını söyledi. Bu gelişmeler sonrası, şikayetlerin geri çekilmesiyle Timur Cihantimur’un serbest kalıp kalmayacağı sorusu gündeme geldi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, herkesin merak ettiği bu soruya yanıt verdi ve “şikayetin geri çekilmesinin” dava üzerindeki etkisini şöyle açıkladı: “Suçtan vazgeçse dahi kamu davası devam ediyor. Hiçbir şekilde kamu davası bununla etkilenmez. Hem soruşturmaya hem de yargılamaya devam edilir. Çünkü bu suç, hakaret gibi takibi şikayete bağlı bir suç değil, reysen kovuşturulabilir bir suçtur.” Bu durumda, suçtan zarar gören tüm taraflar şikayetten vazgeçse bile davaya katılma hakları bulunmuyor. Verilen karara itiraz etme ya da Yargıtay’a gitme hakkı söz konusu olmuyor.

ÖLEN KİŞİNİN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNABİLİR

Epözdemir, “Sadece ölenin eşi değil, anne-babası, kardeşleri ve çocukları şikayetçi olabilir. Onlar davaya katılabilir, soru sorabilir ve kararları beğenmediklerinde ise katılma talepleri kabul edilirse, kararı istinaf ve temyiz edebilirler” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, mahkemenin vereceği tazminatın, kişinin aile üyelerine, eşine ve çocuklarına ne kadar destek olacağına dayandığını ifade etti. Mahkeme, ölen kişinin destek olabileceği kişilere ne kadar tazminat verilmesi gerektiğine karar verecek.

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ VE TEPKİLER

Oğuz Murat Aci’nin eşi maddi bir anlaşma ile şikayetini geri çekti. Şükriye Aci, 100 milyon lira alındığı iddialarına yanıt vererek, “Olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz, oğlumla benim hakkım olan parayı aldım” dedi.

Bu açıklamalar üzerine şarkıcı Demet Akalın, Şükriye Aci’nin ifade ettiklerine karşı sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Akalın, “Kız geçen sene mahvolduk, biz bu haberi TV8’de işlerken öldük, öldük dirildik! Paranın miktarı değil, para alman can sıktı! Kocan çok kötü öldü, anladın mı? Çok kötü vurarak, kötü kaçıran!” ifadelerini kullandı.