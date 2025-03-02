Timur Cihantimur Vakasına Benzer Kaza Yaşandı

KAZA VE KAYIPLAR

İstanbul’da Kemerburgaz yolunda, Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri tekrar yaşandı. 22 Şubat Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelen olayda, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu. UTV’yi onarmaya çalıştığı sırada, havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak, yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi, 22 Şubat Cumartesi günü yapılan törenin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

ŞOFÖR YAKALANDI

Kaçan sürücünün tespit edilmesi sonrası, servis aracı şoförü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin, polisteki ilk ifadesinde, çarptığı kişiyi görmediğini belirttiği ve yoğun kar yağışı nedeniyle “domuza çarptığını” düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.