Tır Çarpan Stajyer Hayatını Kaybetti!

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi’nde, staj yapan Okan Utku S. sabah saatlerinde bisikletiyle işine giderken, henüz kimliği belirlenmeyen bir TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Olay Yeri Kontrolü VE GENÇ ÖĞRENCİNİN DURUMU

Sağlık ekipleri, Okan Utku S.’yi kontrol ettiklerinde, genç öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Okan Utku S.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından, kazaya sebebiyet veren TIR şoförünün aracı terk ederek kaçtığı bilgisi edinildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.