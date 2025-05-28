Gündem

Tır Çarpan Stajyer Hayatını Kaybetti!

tir-carpan-stajyer-hayatini-kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi’nde, staj yapan Okan Utku S. sabah saatlerinde bisikletiyle işine giderken, henüz kimliği belirlenmeyen bir TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Olay Yeri Kontrolü VE GENÇ ÖĞRENCİNİN DURUMU

Sağlık ekipleri, Okan Utku S.’yi kontrol ettiklerinde, genç öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Okan Utku S.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından, kazaya sebebiyet veren TIR şoförünün aracı terk ederek kaçtığı bilgisi edinildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Borç Kavgasında Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Gündem

Kayıp Uçkun Uçuruma Düştü, Öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki öğretmenin cesedi uçurumda bulundu. Olay, bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda ortaya çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.