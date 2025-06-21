TIR, Yolcu Otobüsü ile Çarpıştı

Kaza, 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi bölgesinde, Bilecik yönünde meydana geldi. İstanbul’dan Denizli’ye giden Asil Taş yönetimindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Enes Yükselici’nin kullandığı 16 AOB 34 plakalı TIR’ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, önünde giden Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a da çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İlk Müdahale ve Yaralılar

Ekipler, otobüs içerisinde bulunan ve bulundukları yerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 12 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere emniyet güçlerine götürüldü.

Yol Durumu ve Soruşturma

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu’nun Bilecik yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.