TMSF, Bellona Mobilya İçin İhale Başlattı!

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İHALE SÜRECİNE BAŞLIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışına yönelik ihale sürecini başlatmış durumda. Bu duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı.

BELLONA MOBİLYANIN SATIŞ DETAYLARI

İlan çerçevesinde, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri bir arada kullanılarak satışa sunuluyor.

İhaleye ilişkin muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenmiş. İhaleye katılım teminatı ise 350 milyon TL olarak açıklanırken, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti de 500 bin TL olarak bildirildi.

TARİHLER VE İHALE AŞAMALARI

Veri inceleme tarihleri 17 Mart 2025 ile 2 Mayıs 2025 arasında olacak. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlenmiş. İhale tarihi ise 6 Mayıs 2025 olarak açıklandı. İhale sürecinde alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. İlk olarak kapalı zarf usulüyle yapılan tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.