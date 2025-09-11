Gündem

TMSF’den Can Holding ile Açıklama

tmsf-den-can-holding-ile-aciklama

İSTANBUL’DA YENİ GÖREVLENDİRME

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı toplam 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu durum, holdingin finansal durumunu sorgulatırken, ilgili tarafların dikkati üzerine çekti.

TMSF’DEN AÇIKLAMA

TMSF, konu hakkında yaptığı resmi açıklamada, “Bu dönemde TMSF’nin amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, şirket yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran TMSF, “Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir” dedi.

EĞİTİM KURUMLARINA ÖZEL VURGU

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirtti. “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu durum, öğrencilerin eğitim süreçlerinin istikrarlı bir şekilde devam edeceği mesajını veriyor.

ÖNEMLİ

