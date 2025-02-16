TMSF’den Mahkeme Şartıyla Kayyum Açıklaması

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU’NUN AÇIKLAMASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum yetkileri üzerine bir açıklama yaptı. Kurum, resmi internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada mahkeme kararı olmadan TMSF’nin bir şirkete kayyum atamayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde “TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı”nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez.”

KANUNDA YENİ DÜZENLEME

Kurum, 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi ile getirilen yasal düzenlemeye dikkat çekti. Bu düzenleme ile TMSF, Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine dayanarak kayyım olarak atanması durumunda Bankacılık Kanunu’ndaki yetkilerini kullanabileceğini belirtti. Şirketlere kayyım atanması sürecinin yeni bir durum olmadığını da vurguladı. CMK’ya göre, “kuvvetli şüphe” söz konusu olduğunda kanunlar çerçevesinde kayyım atanması gerçekleştirilmekte.

SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİR

Açıklamada, kanun değişikliği ile TMSF’nin yalnızca Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı grup ve silah sağlama ile terörizmin finansmanı suçları hakkında kuvvetli şüphe olması halinde kayyım olarak atanabileceği ifade edildi. İddiaların aksine, mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanamayacağı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyum olarak atanmasının mümkün olmadığını belirtti.

BELİRTİLEN SINIRLAR VE YETKİLER

TMSF’ye daha önce verilmemiş yeni yetkilerin söz konusu olmadığını dile getiren kurum, yapılacak açıklamalarla birlikte, son düzenleme ile TMSF’nin görevlendirdiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, halihazırda var olan Bankacılık Kanununun tanımladığı yetkilerinin kullanılmasına olanak tanıyan beş yıl süreli bir düzenleme yapıldığını bildirdi.