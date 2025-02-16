TMSF: Mahkeme Kararı Şartıyla Kayyum Atanır

TMSF AÇIKLAMA YAPTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum yetkilerine dair bir açıklama gerçekleştirdi. Kurum, resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, mahkeme kararı olmadan TMSF’nin bir şirkete kayyum olarak atama yapılmayacağını duyurdu. Açıklamada, “Son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde ‘TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı’nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete ‘kayyım’ olarak görevlendirilemez” denildi.

YENİ YASAL DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Aynı açıklamada, 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi çerçevesinde TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 133. maddesine dayanarak kayyum olarak atanmasının mümkün olacağı belirtildi. TMSF’nin şirketlere kayyum atanması, daha önce mevcut olan bir düzenleme olarak aktarıldı. CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” varlığı durumunda şirketlere kayyum tayin edilebileceği ifade edildi.

SUÇLA İLGİLİ YETKİLER

Kanun değişikliği ile birlikte, TMSF yalnızca Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, silahlı örgüt ve silah sağlama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği durumlarda kuvvetli şüphe bulunduğunda mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilebilecektir. Açıklamada, “İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması söz konusu değildir” denildi. Ayrıca, TMSF’nin belediyelere kayyum olarak atanmasının da mümkün olmadığının altı çizildi.

YENİ YETKİLERİN DURUMU

Kurum, daha önce TMSF’ye tanınmamış yetkilerin verilmediğini vurguladı. Özetle, son düzenleme ile TMSF’nin atandığı şirketlerin etkin yönetimi için Bankacılık Kanunu’nun tanımladığı halihazırda mevcut olan yetkilerini kullanabilmesine imkân tanıyan 5 yıl süreli bir düzenleme oluşturulmuştur.