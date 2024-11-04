Tofaş’ın Stellantis ile Kritik Anlaşması

TOFAŞ VE STELLANTIS ARASINDA YENİ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 4 Kasım 2024 tarihinde Kap platformu üzerinden yaptığı bildirimde Stellantis Europe S.P.A ile üretime dair sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bu bildirimde, 1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamasına atıfta bulunularak, “Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni ‘K0’ modelin hafif ticari araç ve ‘Combi’ versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye’de üretim hakkının Tofaş’a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi imzalanmıştır.” ifadesi yer aldı.

ÜRETİM HEDEFİ VE YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ

Yapılan anlaşma uyarınca, toplam 232 milyon Euro (yaklaşık 250 milyon dolar) tutarındaki yatırımla, 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet aracın üretilmesi hedefleniyor. “Üretim Sözleşmesi” çerçevesinde, Fiat markası için üretilen bu araçların Türkiye’de dağıtım hakkı Tofaş’a verilmiştir. Eğer Stellantis Otomotiv payları Tofaş tarafından devralınırsa, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen, Opel) Türkiye’deki dağıtım haklarının da Tofaş’a geçmesi bekleniyor.

İŞLEMLER VE RİSKLER

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde, söz konusu sözleşmelerle gerçekleştirilecek işlemlerin bir hesap dönemindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranı ile alım işlemlerinde yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10’dan fazla olması öngörülüyor. Bu nedenle, Tebliğ gereğince işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına dair hazırlanan rapor hakkında bilgi daha sonra açıklanacak.