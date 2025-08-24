Togg’a İki Yeni Renk Eklendi

Gündem

TOGG’UN YENİ SEDAN ARACI YILI EYLÜL’DE SATIŞA SUNULACAK

Türkiye’nin doğuştan elektrikli aracı Togg, SUV modelinin ardından şimdi de sedan modelini Eylül ayında tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Test süreçleri tamamlanan ve reklam çalışmaları gerçekleştirilen Togg T10F için iki yeni renk seçeneği daha oluşturuldu.

YENİ RENKLER MARDİN VE URLA

Mardin ve Urla isimleriyle tanıtılan bu renkler, Instagram’da hikaye gif’leri arasında yerini aldı. Mardin rengi, bölgesel badem şekerinden esinleniyor ve sıcak tonlar içeriyor. Urla rengi ise Ege’nin yeşil doğasından ilham alarak tasarlandı. Bu gelişmeyle birlikte Togg’un renk kartelası sekiz renge ulaşmış oldu.

İstanbul’da Helin Uçar’ın Ölümü

İstanbul'da 24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar'ın evinde ölü bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Uçar'ın ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor.
Hava 3-5 Derece Düşüyor: MGM Açıklaması

Hava tahminlerine göre, kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklık 3-5 derece düşerken, güney ve doğu bölgelerinde normalleri aşacak şekilde kalacak.

