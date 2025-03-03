togg-dan-ekonomik-suv-modeli-geliyor

YERLİ OTOMOBİL TOGG’DAN YENİ AÇILIM

Otomobil piyasasında yeni modeller peş peşe tanıtılırken, Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG’dan beklenmedik bir gelişme yaşandı. TOGG, model çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. İlk TOGG modeli T10X, geçen yıl piyasaya sürülmüştü. Bu yıl ise ikinci model T10F’nin satışa sunulması planlanıyor.

UYGUN FİYATLI MODEL GELECEK

Ancak asıl dikkat çeken yenilik, uygun fiyatlı TOGG modelinin tanıtılacak olması oluyor. TOGG’un ilk lansmanı sırasında, uygun fiyatlı bir modelin geleceği hakkında bilgi verilmişti. Eğer herhangi bir sorun çıkmazsa, bu modelin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.