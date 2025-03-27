Togg İçin Ailelere Araç Alım Desteği

ÇOCUKLU AİLELERE YENİ DESTEK PROGRAMI

Otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler için bir araç alım desteği hazırlanıyor. Bu program dahilinde ailelere Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg için finansman imkanı sunulacak. Amaç, özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman seçenekleri sağlamaktır. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na ilginin yüksek olması bekleniyor.

DÜŞÜK GELİR GRUPLARINA KATKI

Düşük gelir gruplarındaki araç sahipliği oranının artmasıyla, ailelerin mobilitesinin iyileşmesi ve sosyal refah seviyelerine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin ihtiyaçlarının yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürmesi ve araç başına karbon emisyonunu azaltması bekleniyor. Verilecek desteğin Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışlarına da olumlu yönde yansıması öngörülüyor.