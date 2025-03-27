Togg İçin Ailelere Araç Alım Desteği

togg-icin-ailelere-arac-alim-destegi

ÇOCUKLU AİLELERE YENİ DESTEK PROGRAMI

Otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler için bir araç alım desteği hazırlanıyor. Bu program dahilinde ailelere Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg için finansman imkanı sunulacak. Amaç, özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman seçenekleri sağlamaktır. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na ilginin yüksek olması bekleniyor.

DÜŞÜK GELİR GRUPLARINA KATKI

Düşük gelir gruplarındaki araç sahipliği oranının artmasıyla, ailelerin mobilitesinin iyileşmesi ve sosyal refah seviyelerine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin ihtiyaçlarının yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürmesi ve araç başına karbon emisyonunu azaltması bekleniyor. Verilecek desteğin Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışlarına da olumlu yönde yansıması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Uludağ’da Otel Yangını: Berkin Usta Öldü

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Yangından sonra otel, turizm belgelerinin eksikliği nedeniyle kapatıldı. Ölenlerden biri şampiyon sporcu Berkin Usta.
Gündem

Bakan Tunç’tan İBB Soruşturması Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.