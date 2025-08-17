Togg T10F’in Menzili Güncellendi

Elektrikli otomobil segmentinde Türkiye’de sıkça tercih edilen ve en çok satan modeller arasında yer alan Togg ailesine yeni bir versiyon ekleniyor. Sedan olarak satışa sunulacak T10F modelinin menzili güncellendi. Duyurulan bilgilere göre, bu otomobilin net menzili WLTP standartlarına göre 623 kilometre olarak belirlendi ve yaklaşık 600 kilometre menzil sunması bekleniyor.

DAHA FAZLA MENZİL SUNUYOR

Togg T10F, Tesla Model Y’nin Long Range versiyonuna göre 37 kilometre daha fazla menzil sunarak uzun yolculuklarda sürücüsünün şarj istasyonu aramak zorunda kalmadan yol almasını sağlıyor.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ

WLTP standartlarına göre 623 kilometre menzil sunan T10F, sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan bu model, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla performans konusunda da güçlü bir seçenek oluşturuyor. İç tasarımı teknoloji odaklı olarak şekillendirilmiş olan T10F, 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik dokunmatik kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor. Dijital kokpit ile hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi özellikler, sürüş deneyimini daha da geliştiren unsurlar arasında yer alıyor.