Togg T10X, Elektrikli Araç Satışında Lider!

Elektrikli araç kullanımı Türkiye’de hızla artış gösteriyor. Uygun kredi imkanları sayesinde kullanıcıların dikkatini çeken Togg T10X, 2025 yılının ilk dört ayında satış liderliğini açık farkla koruyor. Verilere göre, bu dönemde Togg T10X, toplamda 10 bin 325 adet satış gerçekleştirerek en çok satan elektrikli otomobil konumuna ulaşıyor. Togg, yeni modeli T10F’i piyasaya süreceğini açıkladı ve bunun, satış rakamlarında ciddi bir artış etkisi yapması bekleniyor. Nisan ayında elektrikli otomobil satışları da kesintisiz devam etti.

Nisan Ayında En Çok Satan Elektrikli Araçlar

Nisan ayında en çok satan elektrikli araçların listesi şu şekilde oluştu:

1. Togg T10X – 3.537

2. Mini Countryman – 1.076

3. Kia EV3 – 927

4. KGM Torres – 763

5. BYD Seal U – 592

6. BYD Atto 3 – 578

7. Volkswagen ID.4 – 528

8. Hyundai IONIQ 5 – 428

9. BMW iX1 – 405

2025 İlk Dört Ayın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri

2025 yılının ilk dört ayında elektrikli araçlar genel sıralamasında Togg liderliğini sürdürdü ve diğer markaların pazar payları da dikkat çekti. İlk dört ayda en çok satan elektrikli araçların sıralaması şöyle:

1. Togg T10X – 10.325

2. Tesla Model Y – 3.540

3. Mini Countryman – 3.365

4. Kia EV3 – 2.825

5. KGM Torres – 2.066

6. BYD Atto 3 – 1.820

7. BYD Seal U – 1.461

8. BMW iX1 – 1.277

9. Volvo EX40 – 1.093

10. Volkswagen ID.4 – 1.038

Görüldüğü gibi, elektrikli otomobil pazarı dinamik bir gelişim içerisindedir ve yerli üretim olarak Togg’un ön planda olduğu belirtiliyor.