Togg’un T10F Sedan Modeli Tanıtıldı

YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TANITILDI

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X’in ardından beklenen sedan modeli T10F’i tanıttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) etkinliği sırasında Togg standında sergilenen T10F, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ilgi gördü. T10F’in, Avrupa pazarına girişte önemli bir rol oynaması beklenirken, aracın yollara çıkış tarihi de netleşmeye başladı.

YAZ AYLARINDA YOLLARDA OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F’in yaz ayında yollarda olacağını duyurdu. Togg’un Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin otomotiv sektöründe fark yaratacağına dikkat çekti. Togg T10F, tıpkı önceki modeli T10X gibi kullanıcıyı merkeze alan, akıllı yaşam çözümleri sunan ve sürdürülebilir internet bağlantısıyla uzaktan güncellemeler ile devamlı güncel kalacak bir akıllı cihaz olarak tasarlandı.

T10F’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni model, pazarda 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Togg’un sedan modeli T10F’in, T10X’ten sonra markanın global pazardaki iddiasını güçlendirmesi bekleniyor.