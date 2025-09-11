Gündem

Tokat’ta Ambulans Uçak, Bebek İçin Havalandı

DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN BEBEK İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Tokat Devlet Hastanesi’nde doğuştan kalp damar rahatsızlığı nedeni ile tedavi edilmekte olan 4,5 aylık bebek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bebeğin ileri düzey tetkik ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmesi kararlaştırıldı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ambulans uçak tahsisi yapıldı.

ANKARA’YA SEVKEDİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulansla alınıp Tokat Havaalanı’na götürülen bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa yerleştirildi. Ailesiyle birlikte Ankara’ya doğru yola çıkan bebeğin durumunun stabil olduğu bildirildi.

