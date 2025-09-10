Gündem

Tokat’ta Hs Sağlık Uçak Gönderildi

tokat-ta-hs-saglik-ucak-gonderildi

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nde doğuştan kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 4,5 aylık bir bebek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bebeğin ileri seviye tetkik ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmesi kararlaştırıldı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ambulans uçak tahsis edildi.

ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulansla alınan bebek, Tokat Havaalanı’na götürüldü ve sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa bindirildi. Ailesiyle birlikte Ankara’ya doğru yola çıkan bebeğin durumunun stabil olduğu bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Borsada Karışık Seyirle Kapanış Gerçekleşti

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek günü kapattı. Oracle hisseleri ise dikkat çekici şekilde yüzde 36 değer kazandı.
Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.