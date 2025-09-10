Tokat’ta Hs Sağlık Uçak Gönderildi

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nde doğuştan kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 4,5 aylık bir bebek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bebeğin ileri seviye tetkik ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmesi kararlaştırıldı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ambulans uçak tahsis edildi.

ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulansla alınan bebek, Tokat Havaalanı’na götürüldü ve sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa bindirildi. Ailesiyle birlikte Ankara’ya doğru yola çıkan bebeğin durumunun stabil olduğu bildiriliyor.