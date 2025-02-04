TOKİ’den 834 Arsa İçin Dev İhale

YATIRIM FIRSATI SUNULUYOR

TOKİ, yatırım yapmayı düşünenler için oldukça büyük bir fırsat hazırıyor. Toplam muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma yöntemi ile satışa sunulacak. Satışa çıkarılan arsalar, konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanları gibi çeşitli kullanım amaçları için uygun şekilde dizayn ediliyor. Yatırımcılar, yüzde 25 peşinat ile 48 ay ya da yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme imkanlarından yararlanabiliyor. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHİ VE YERİ

Açık artırma, 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Bu işlemler, Ankara Bilkent Otel’de ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası’nda yapılırken, yatırımcılar online olarak www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verebiliyor. İhaleye fiziksel olarak katılmak isteyenler, bu olanaklardan yararlanabiliyor.

Satışa sunulan arsalar, Türkiye’nin 50 iline yayılmış durumda. Bu iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova yer alıyor. Yatırımcılar, geniş seçenekler arasında kendilerine en uygun olan arsayı seçme olanağı buluyor.

İHALEYE KATILMA ADIMLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin şu adımları takip etmesi gerekiyor: Öncelikle ihale şartnamesini ve satış listelerini incelemek için TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr adreslerine giriş yapmaları gerekiyor. Online teklif vermek isteyenlerin, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturması şart. Detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ’nin resmi iletişim hattı olan 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor. Bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin, ihale tarihinden önce gerekli belgeleri tamamlayarak şartnameyi incelemeleri öneriliyor.