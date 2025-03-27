Gündem

TOKİ’den İzmir’de Avantajlı Konut Fırsatı

toki-den-izmir-de-avantajli-konut-firsati

TOKİ ARA KONU SATIŞLARI

TOKİ, İzmir’in Kiraz ilçesindeki Arkacılar Mahallesi Projesi ile 27 konut satışı gerçekleştiriyor. Proje, 2+1 ve 3+1 daire alternatifleri ile alıcılara sunulurken, düşük peşinat oranları ve 10 yıla kadar vade seçenekleri ile cazip fırsatlar sağlıyor. Vatandaşların merak ettiği detaylar arasında başvuru şartları, fiyatlar ve önemli tarihler yer alıyor.

ÖDEME PLANI DETAYLARI

Peşinat oranı %25 olarak belirlenmiş olup, örneğin 2+1 daire fiyatları 457.215 TL ile 592.620 TL arasında değişiyor. Vade süresi ise 120 ay (10 yıl) olarak belirlenmiş durumda. Aylık taksitler 11.430 TL’den başlayarak 17.850 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Akbank’tan Müşterilere Dyson Çekilişi

Akbank, çekiliş düzenleyerek 60 kişiye Dyson ürünleri hediye edecek. Kampanyanın katılım koşulları belirli. Detaylar merakla bekleniyor.
Gündem

Uludağ’da Yangın: Şampiyon Berkin Usta Öldü

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri 24 yaşındaki şampiyon Berkin Usta. Otel, denetim sonrası kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.