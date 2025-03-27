TOKİ’den İzmir’de Avantajlı Konut Fırsatı

TOKİ ARA KONU SATIŞLARI

TOKİ, İzmir’in Kiraz ilçesindeki Arkacılar Mahallesi Projesi ile 27 konut satışı gerçekleştiriyor. Proje, 2+1 ve 3+1 daire alternatifleri ile alıcılara sunulurken, düşük peşinat oranları ve 10 yıla kadar vade seçenekleri ile cazip fırsatlar sağlıyor. Vatandaşların merak ettiği detaylar arasında başvuru şartları, fiyatlar ve önemli tarihler yer alıyor.

ÖDEME PLANI DETAYLARI

Peşinat oranı %25 olarak belirlenmiş olup, örneğin 2+1 daire fiyatları 457.215 TL ile 592.620 TL arasında değişiyor. Vade süresi ise 120 ay (10 yıl) olarak belirlenmiş durumda. Aylık taksitler 11.430 TL’den başlayarak 17.850 TL’ye kadar çıkabiliyor.