TOKİ’ye Yüzde 25 İndirim Başlıyor

SOYLAŞILAN SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi üzerinde çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın zamanda tüm detaylarıyla bu projeyi açıklaması bekleniyor. Yeni sosyal konutların eklenmesiyle Türkiye’de konut sorununun ortadan kalkacağına ve kira fiyatlarının düşeceğine inanılıyor. Gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılacak ve aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri aileler için de özel bir kontenjan sağlanacak.

KAMPANYA DUYURUSU

168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni bir müjde veriliyor. TOKİ Başkanlığı, borcunu tamamen kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını duyuracak. Bu indirimlerin detayları yakında paylaşılacak.

YENİ Sığınak YÖNETMELİĞİ

Vatandaşların endişelenmesine neden olmayacak bir durum söz konusu değil. Mevcut sığınak yönetmeliği eski olduğu için güncelleniyor. Yeni yönetmelikle bazı bölümlerde sığınak yapma zorunluluğu getirilecek. Dünya genelindeki sığınak yönetmelikleri incelendi ve olası riskler için alınması gereken tedbirler araştırıldı. Yönetmelik, bu doğrultuda güncellenip yakın zamanda yayımlanacak. Ayrıca TOKİ ile birlikte 81 ilde belirlenen alanlarda dünya standartlarına uygun sığınaklar da inşa edilecek.