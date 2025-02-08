Tolgay Arslan Japonya’da Parlıyor

JAPONYA’DA FUTBOL KARIYERİNE DEVAM EDİYOR

Bir dönem Türkiye’nin Süper Lig’inde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymiş olan Tolgay Arslan, futbolculuk kariyerine Japonya’da devam ediyor. Şu an 34 yaşında olan tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz imzaladığı Sanfrecce Hiroshima takımında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

KISADA ÖNEMLİ BİR PARÇA OLDU

Sanfrecce Hiroshima’da sergilediği futbol ve attığı goller ile kısa zaman içinde takımın önemli bir parçası haline gelen Arslan, performansıyla hem kulübünün hem de kendi kariyerinin yükselişine katkı sağlıyor.