Toplantı Bitti: Zelensky Esir Takası Açıklaması

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye, barış diplomasisi alanında dünya genelinde örnek teşkil ediyor. Savaşın sona ermesi için harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içerisinde 3 kez bir araya getirmeyi başarıyor. Bu görüşmelerden üçüncüsü, bugün İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilmiş durumda.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen bu görüşme yaklaşık 1 saat sürüyor. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Olumsuz sonuçlanmadı” açıklamasında bulunarak çok fazla detay vermekten kaçınıyor. Toplantıda ateşkese dair bilgi paylaşılmıyor; ancak Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştırıldığını belirtiyor. Zelensky, “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz” diyor.

ESİR TAKASI KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANIYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’da yapılan görüşmelerde esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruluyor. Umerov, “İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna’nın tüm ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaşın altındaki esirlerin takas edilmesi konusunda anlaştığını aktarıyor.

RUS HEYETİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takası ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunuyor. “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek” diyor. Medinsky, ayrıca Ukrayna’ya gelecek hafta tek taraflı olarak 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini bildirmiş durumda. Bunun yanı sıra, Ukrayna tarafının kendilerine 339 ismi içeren bir esir listesi sunduğunu ve esirlerin teslim edilmesi talebini ilettiklerini ifade ediyor.

UKRAYNA’DAN YENİ TOPLANTI TEKLİFİ

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı önerdiğini duyuruyor. Ukrayna, Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini ve bir sonraki toplantının liderler arasında yapılması gerektiğini bildiriyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDEN ÇIKAN SONUÇLAR

16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan önceki görüşmelerde, taraflar 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmıştı. Bu anlaşma 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlanıyor ve her iki taraf 1000’er savaç esirini karşılıklı olarak serbest bırakmış durumda. Umerov, bu takası “büyük bir başarı” olarak nitelendirirken, Rusya da sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takasın tamamlanması için Türkiye’ye teşekkür ediyor ve sürecin barışa yönelik önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

GÖRÜŞMELERDE DEVAM EDEN ANLAŞMAZLIKLAR

Görüşmelerde ateşkes konusu da ele alınıyor; ancak taraflar arasındaki koşullarda devam eden anlaşmazlık sürüyor. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklandığını savunuyor. Rus heyeti, Ukrayna’nın bazı taleplerini “kabul edilemez” olarak değerlendiriyor. Ukrayna ise Moskova’nın yeni talepler öne sürerek süreci zorlaştırdığını belirtmekte.