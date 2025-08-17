Toplantıda Putin, Trump’la görüşmeleri özetledi

RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet yetkilileri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminden isimlerin katıldığı belirtildi. Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu ifade etti. “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük” diyen Putin, krizin kökleri ve nedenleri üzerine de derinlemesine bir konuşma fırsatı bulduklarını kaydetti. “Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı.” şeklinde ekledi. Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığının altını çizen Putin, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor.” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, New York Times’ta yer alan bir habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesi ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep etti.

GÖRÜŞMELERİN SÜRESİ

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, liderlerin ikili görüşmesinin ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir toplantı da dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürdü. Putin, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte bulundu. Trump’ın yanında ise ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu ve Trump’ı Moskova’ya davet etti.

ABD Başkanı Trump ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada toplantıda birçok konunun ele alındığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadelerini kullanan Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler.” şeklinde konuştu.