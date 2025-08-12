Toplantıda, Şehit Yakınları Dinlenecek

TOPLANTILAR VE YENİ ÜYELER HAKKINDA BİLGİLER

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği bu toplantı, saat 14.00’te başladı ve 20.45’te sona erdi. Komisyon, 4. toplantısını 19 Ağustos Salı günü yapacak. Toplantının ardından konuşan Kurtulmuş, komisyonun haftaya Salı ve Çarşamba günleri toplanacağını, ilk toplantıda şehit yakınları ve gazilerin dinleneceğini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da dinleneceğini ifade etti.

İYİ PARTİ’DEN ÜYELERİN DEĞİŞİMİ

TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarına katılmama kararı alan İYİ Parti’ye ait üç üyenin, AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye verildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, AK Parti’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyonda yeni üye olarak yer aldığı belirtildi. Böylelikle, komisyonun, siyasi parti gruplarının TBMM’deki milletvekili sayıları göz önüne alınarak, geniş katılım ve adil temsil ilkesi doğrultusunda belirlenen 51 üyesiyle toplandığı ifade edildi.

KOMİSYONUN HEDEFLERİ VE DAVETLİLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyonda bulunan 38 milletvekili söz alarak, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması için toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı. Millî birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet gibi konularda görüş ve önerilerini dile getirdi. Açıklamada, “Bundan sonraki çalışmalarda konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler komisyona davet edilecektir” ifadelerine yer verildi. Komisyonun bir sonraki toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gaziler davet edildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısını 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.