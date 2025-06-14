Toplu Taşımada Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor!

YENİ DÜZENLEMEYLE ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ankara’da toplu taşımayı kullanan vatandaşların yüzlerini güldüren önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte otobüsten metroya ya da metrodan otobüse yapılan ilk aktarmaların ücretsiz olacağını açıkladı. Ücretsiz aktarma uygulamasının ise 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacağı kamuoyuna duyuruldu. Bu düzenlemenin, özellikle dar gelirli vatandaşların toplu ulaşımda daha rahat hareket etmelerini sağlayacağı düşünülüyor.

1 TEMMUZ’DA GEÇERLİLİK KAZANACAK!

Yeni düzenleme çerçevesinde, metrodan otobüse veya otobüsten metroya aktarma yapan vatandaşlar ilk aktarma için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu değişiklik, gün içerisinde aktarma kullanarak işlerine ve okullarına gidenlerin daha az maliyetle seyahat etmelerine olanak verecek. Şu anki uygulamada Ankarakart sahipleri için, tam yolcu tarifesi 12,5 TL, indirimli yolcu (öğrenci gibi) 8 TL ve öğretmenler için ise 9,5 TL aktarma bedeli alınmaktaydı.