Toplu Ulaşımda Ücretsiz Aktarma Dönemi!

YENİ DÜZENLEMEYLE ÜCRETSİZ AKTARMALAR

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşları sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni uygulama ile otobüsten metroya ya da metrodan otobüse yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz hale getiriliyor. Bu ücretsiz aktarma uygulamasının 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacağı kamuoyuna ilan edildi. Aktarma ücretlerinin ortadan kaldırılması, dar gelirlilerin toplu taşımada daha rahat bir nefes almasını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÜCRETSİZ AKTARMALAR NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Yeni düzenleme kapsamında metrodan otobüse veya otobüsten metroya aktarma yapan yolcular, ilk aktarma için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu değişiklik, gün içerisinde aktarma gerçekleştirerek iş veya okula giden vatandaşların daha düşük maliyetlerle seyahat etmelerine olanak tanıyacak. Halihazırda mevcut olan tarifeye göre Ankarakart kullanıcıları için tam yolcu 12,5 TL, indirimli (öğrenci vb.) yolcu 8 TL, öğretmenler için ise 9,5 TL aktarma ücreti alınıyordu.