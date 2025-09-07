Toprak Razgatlıoğlu 11. galibiyeti kazandı

Toprak Razgatlıoğlu fırtınası sürekleniyor

YARIŞTA TAMAMLAYICI BAŞARI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağının superpole yarışında birinci olarak, Fransa’da “2’de 2” yapıyor. Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE KAZANILAN GALİBİYETLER

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda elde ettiği liderliği yarışın sonuna kadar koruyarak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Böylelikle Toprak, bu hafta Fransa’da 2’de 2 yaparak, üst üste 11. galibiyetini kazandı. Fransa’daki superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü olarak tamamladı.

PUNAN FARKI

Türkiye adına WSBK’de mücadele eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada bitirdi. Bu sonuçla birlikte milli motosikletçi Toprak, puanını 444’e çıkararak, şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel klasmanda Bulega, 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü sırada, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.