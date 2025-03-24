Ekonomi

Torba Yasa Bu Hafta Meclis’te

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TBMM’NİN GÜNDEMİNDE TORBA YASA VAR

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde torba yasa yer alıyor. Bu düzenlemelerle birçok yeni uygulamanın hayata geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca toplanan genel kurul, o günlerde görüşülemeyen konuları bu hafta masaya yatıracak.

DOĞUM YARDIMI VE DESTEK ÖDEMELERİ

Torba yasa ile birlikte, yeni doğan çocuklara yönelik destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu müjdeye göre; 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı sağlanacak. 2. çocuk için 1500 lira aylık yardım yapılacak. 3. çocuk için ise her ay 5 bin lira ek ödeme verilecek. Böylece, 5 yıl boyunca 3 çocuk sahibi olanlara toplamda 6500 lira maaş imkanı sunulacak.

YENİ DÜZENLEME 2025’TEN İTİBAREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından uygulamaya alınacak bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan ilk çocuklar için geçerli olacak. 1 Ocak 2025 öncesinde doğmuş çocuklara bu yardımlar yapılmayacak, yeni düzenleme sadece 2025 sonrası doğan çocukları kapsıyor.

4 ÇOCUKLU ANNELERE YÜKSEK ÖDEME

Uygulama 1 Ocak 2025’te başladığında, 3 çocuk sahibi anneler için aylık 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. 4 çocuklu annelere ise 11 bin 500 lira aylık destek sağlanacak. Bu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

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