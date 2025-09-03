Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü

DÜŞEN EĞİTİM UÇAĞI OLAYI

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağı kaza yaptı. Kaza, Kırbaş mahallesinde gerçekleşti. Selçuk Havalimanı’ndan eğitim amacıyla havalanan uçak, kısa bir süre sonra bölgedeki bir mısır tarlasına düştü. Uçaktaki bir pilot adayı yaşamını yitirdi. Kazanın nedenleri inceleniyor.

PİLOT ADAYININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düşen eğitim uçağına ilişkin İzmir Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden pilot adayı, 1994 doğumlu Berfu Hatipoğlu olarak açıklandı. Kazanın ardından yapılan incelemelerin sürmekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir” denildi.

Berfu Hatipoğlu’nun Instagram hesabından, kaza gerçekleşmeden yaklaşık 14 saat önce paylaşım yaptığı görüldü. Kaza haberinin ardından bu paylaşıma birçok kullanıcıdan “Son fotosu olucağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” gibi yorumlar geldi.