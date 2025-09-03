Torbalı’da Helikopter Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

HAVA ARACININ DÜŞÜŞÜ VE KAZA

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim amacıyla havalanan bir helikopter, Kırbaş Mahallesi çevresindeki bir mısır tarlasına düştü. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu üzücü olayın ardından bölgeye yoğun bir şekilde itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜM HABERİ VE İNCELEMELER

İlk belirlemelere göre, kazada helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Olay yerinde görev yapan ekiplerin incelemeleri devam ederken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Görgü tanıkları, helikopterin alçak irtifada kontrolünü kaybederek sert bir şekilde yere çakıldığını bildirdi.