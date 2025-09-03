Gündem

Torbalı’da Helikopter Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

torbali-da-helikopter-dustu-pilot-hayatini-kaybetti

HAVA ARACININ DÜŞÜŞÜ VE KAZA

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim amacıyla havalanan bir helikopter, Kırbaş Mahallesi çevresindeki bir mısır tarlasına düştü. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu üzücü olayın ardından bölgeye yoğun bir şekilde itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜM HABERİ VE İNCELEMELER

İlk belirlemelere göre, kazada helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Olay yerinde görev yapan ekiplerin incelemeleri devam ederken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Görgü tanıkları, helikopterin alçak irtifada kontrolünü kaybederek sert bir şekilde yere çakıldığını bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Kask Uygulaması Başlatıldı

Hassa'da son bir ayda 30 kaza ve 5 ölüm sonrası kaymakamlık, motosiklet kazalarını azaltmak için 'Bir Kask Bir Can' kampanyası başlattı. Uygulama halktan büyük ilgi görüyor.
Gündem

Dış Ticaret Açığı Ağustosta Yüzde 16,7 Düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının ağustos ayındaki dış ticaret açığının yüzde 16,7 oranında düştüğünü duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.