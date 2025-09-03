Gündem

Torbalı’da Helikopter Düştü: Pilot Öldü

HAVALANAN HELİKOPTER DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim amacıyla havalanmış bir helikopter, Kırbaş Mahallesi yakınlarında bulunan bir mısır tarlasına düştü. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

KAZADA PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre, kazada helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri halen devam ediyor ve kazanın nedeni henüz netlik kazanmış değil. Görgü tanıkları, helikopterin alçak irtifada kontrolünü kaybettiğini ve sert bir şekilde yere düştüğünü aktarıyor.

