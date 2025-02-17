Toronto Pearson Havalimanı’nda Uçak Kazası Meydana Geldi

KAZA ANTLARI VİDEOLARA YANSIDI

Kanada’nın Toronto kentinde yer alan Pearson Havalimanı’nda meydana gelen bir uçak kazası, korku dolu anlar yaşattı. Delta Air Lines’a ait olan ve Minneapolis’ten kalkan 80 yolcusu bulunan CRJ900 tipi uçak, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaparken takla atarak ters döndü. Uçakta büyük bir panik ortamı oluştu ve yolcular için zor anlar yaşandı.

Kaza sonrası uçağın iniş takımları yanarken, acil durum ekipleri hemen müdahaleye başladı. Yapılan açıklamalara göre, olayda 8 yolcunun yaralandığı bildirildi. Havalimanı yetkilileri, kazadan etkilenen tüm yolcu ve mürettebat ile irtibat kurulduğunu ve tahliye işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis yetkilileri, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken, yolcuların çoğunun başarılı bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini ve büyük bir zarar görmediklerini belirtti. Uçak kazası ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Olayın ardından hava trafiğinde aksamalar yaşandı ve havalimanı yetkilileri durumu kontrol altına aldı.