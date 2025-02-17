Toronto Pearson Havalimanı’nda Uçak Kazası Yaşandı

KANADA’DA KORKU DOLU ANLAR

Toronto’da yer alan Pearson Havalimanı’nda korkutucu bir uçak kazası meydana geldi. Delta Air Lines’a ait, Minneapolis’ten kalkan 80 yolcusu bulunan CRJ900 uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na acil inişi esnasında takla atarak ters döndü.

KAZADA 8 YOLCU YARALANDI

Kaza sonrasında, iniş takımları yanan uçağa müdahale edilirken, yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda toplamda 8 yolcunun yaralandığı bildirildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazanın nedeni hakkında henüz bir bilgileri bulunmadığını belirtti ve yolcuların çoğunun uçaktan sağ salim tahliye edildiğini açıkladı. Kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.