Torpille Şaka Yaparken Orman Yandı

ORMAN YANGINI VE SONUÇLARI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz’da meydana gelen orman yangını büyük bir felakete yol açtı. Yangın, 200 personelin katılımıyla, 60 aracın, 6 helikopterin ve 2 uçağın yer aldığı 18 saatlik yoğun uğraş sonucunda söndürüldü. Yangın, 92 hektar büyüklüğünde, yani 697 futbol sahası kadar alanın yıkıma uğramasına sebep oldu.

YANGINA NEDEN OLANLARIN BELİRLENMESİ

Yangının çıkış sebebiyle ilgili titiz bir araştırma başlatıldı. İncelemeler sonucunda, piknik yapmak amacıyla Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen M.S., O.K., M.E.B., ve A.B. isimli kişilerin, şakalaştıkları esnada M.S.’nin attığı bir torpilin patlaması sonucu kuru otların alev alarak yangına sebep olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine M.S. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMU ZARARININ TAHSİLİ

Yangının yol açtığı zararlar konusunda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bir rapor hazırlayarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Raporda, yangın sonrası yanan alanın söndürülmesi ve yeniden ağaçlandırılması için kamu zararının toplamda 43 milyon 752 bin lira olduğu ifade edildi. Bu zararın, yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi istendi.

DAVA SÜRECİ VE HAPİS İSTEMİ

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında ‘taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme’ suçlamasıyla, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.