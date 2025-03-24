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Torreira’nın Boca Juniors Açıklaması Geldi

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GALATASARAY’DA SICAK GELİŞMELER

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da önemli olaylar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili yeni transfer açıklamaları yapıldı. Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira’nın Boca Juniors ile ilgili daha önce gündeme gelen haberler üzerine görüşlerini aktardı.

TORREIRA’NIN BOCA JUNIORS HEDEFİ

Pablo Bentancur, Torreira’nın “Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası’nda (14 Haziran – 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istediğini” belirtti. Daha önce de Boca Juniors ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors formasını giymek istediğini ifade etmişti.

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